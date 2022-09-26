Молодожены переехали в новый дом и нашли трогательную записку от прежних жильцов

Пользователей Reddit растрогала записка от прежних жильцов молодоженам, переехавшим в дом

Пользователь Reddit опубликовал пост с фотографией записки в рамке, которую обнаружили молодожены после переезда в новый дом. Содержание послания, написанного прежними жильцами, растрогало пользователей сети.

В записке бывшие владельцы дома сообщили, что прожили в нем 30 лет. «Мы переехали сюда, когда нам было по 50 лет, и покидаем его, когда нам уже по 80 лет», — отметили они.

Прежние жильцы выразили надежду на то, что молодожены будут прекрасно проводить время в новом доме. «У дома очень хорошая карма, и мы передаем его вам! Поздравляем!» — добавили авторы найденного послания.

Менее чем за сутки пост набрал более 70 тысяч лайков и сотни комментариев. Многие юзеры сочли записку, адресованную молодоженам, трогательной. Один из пользователей признался, что хотел бы познакомиться с бывшими владельцами дома и подружиться с ними. Другой заявил, что на месте молодоженов оставил бы эту записку и хранил ее на видном месте.

«Этот пост напомнил мне о том, как мы покупали квартиру в 2004 году. Ее прежняя владелица, милая женщина по имени София, сказала нам: "Мы здесь жили с детьми, это хорошее место, надеюсь, что у вас тоже здесь будет много детей". Пока мы жили в этой квартире, у нас родилось четверо детей», — поделился своей истории еще один комментатор.

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