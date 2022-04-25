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Мужчина показал открытку 98-летней бабушки и растрогал пользователей сети

Мужчина опубликовал на Reddit трогательную открытку, которую сделала 98-летняя бабушка

Фото: Tttoille / Reddit

Пользователь Reddit по имени Эллиотт показал открытку, которую ему сделала 98-летняя бабушка на компьютере. Послание, в котором пожилая женщина поздравила внука с днем рождения, растрогало многих пользователей сети.

«С днем рождения, Эллиотт. Ты делал мою жизнь счастливой последние 47 лет. Это последний раз, когда я пытаюсь печатать на компьютере, потому что руки больше не слушаются меня, а память становится все хуже. Но я постаралась сделать эту открытку для тебя, мой дорогой Эллиот. Люблю тебя сильно», — гласил текст открытки.

В комментарии к посту мужчина признался, что эта открытка стала лучшим подарком на его день рождения.

Многих пользователей растрогало послание внуку от бабушки. «Я плачу. Это очень мило», «Обними крепко свою бабушку, она настоящее сокровище», — написали они. Один из юзеров посоветовал автору поста вставить эту открытку в рамку, чтобы навсегда сохранить ее.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о неожиданной находке, которую его семья обнаружила, когда разбирала вещи в доме недавно умершего дедушки. Как выяснил мужчина, его родственник перед смертью вел дневник. Некоторые из записей, по словам юзера, были посвящены его бабушке.

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Евгения Наумова
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