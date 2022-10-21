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11:13, 21 октября 2022Силовые структуры

Главу контрольно-ревизионного управления МЧС России арестовали за взятку

В Москве суд арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС по делу о взятке
Владимир Репин

Владимир Репин. Фото: МЧС России

Басманный суд Москвы арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение об избрании меры пресечения принято по ходатайству следствия. Чиновник отправится в СИЗО до 17 декабря.

Также заключены под стражу гендиректор «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш, обвиняемый в даче взятки, и адвокат Дмитрий Григорьев, которому вменятся посредничество во взяточничестве.

20 октября стало известно о задержании в Москве высокопоставленного сотрудника МЧС. Дело о коррупции возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области. По предварительной информации, он получил более 10 миллионов рублей от омского предпринимателя.

Репин занял должность начальника контрольно-ревизионного управления МЧС в июле 2022 года, а до этого возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Омской области с сентября 2012-го по май 2022 года.

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Любовь Ширижик
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