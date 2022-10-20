Задержан глава контрольно-ревизионного управления МЧС России

РИА Новости: силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Репина

Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Репин занял должность в июле 2022 года. Причина его задержания не сообщается.

Как отмечает «Российская газета», ранее он возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Омской области в период с сентября 2012 по май текущего года.

Репин, по данным издания, был задержан в Москве по подозрению в коррупции. Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области. По предварительной информации, он получил более 10 миллионов рублей от омского предпринимателя. Отмечается, что в доме фигуранта проводятся обыски.

Ранее сотрудники ФСБ задержали начальника межмуниципального отдела МВД России «Брянский» при получении одного миллиона рублей, сообщил Следственный комитет. Полицейскому предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, он арестован по решению суда.