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08:09, 21 октября 2022Интернет и СМИ

Необычная просьба гостей ресторана удивила официантку

Официантка заявила в TikTok, что гости попросили ее разогреть бутылку воды горячей водой

Кадр: @sarahmare420 / TikTok

Сотрудница ресторана рассказала, что гости заведения обратились к ней с необычной просьбой. Видео, посвященное этому, девушка разместила в соцсети TikTok, где оно собрало больше 130 тысяч лайков и удивило многих зрителей.

По словам блогерши, посетители сначала заказали бутылку питьевой воды. Открыв ее, гости сообщили, что им нужна вода комнатной температуры.

«Они захотели, чтобы я принесла им новую бутылку, и я сказала: "У нас нет воды комнатной температуры". Они ответили: "Может, в таком случае вы подержите ее под горячей водой?" Да, конечно, *** [черт возьми], я сделаю это», — возмущенно заявила официантка и издала недовольный возглас. На видео она также показала, как разогревает бутылку в раковине.

В комментариях часть пользователей сочла просьбу гостей ресторана некорректной. «Людям не стыдно за такое поведение? Что у них вообще в голове?», «Люди реально не умеют вести себя в ресторанах», — написали юзеры. Многие также заявили, что на месте блогерши вылили бы холодную бутилированную воду и подали клиентам теплую воду из-под крана.

Блогерша позднее рассказала в комментариях, что посетители, сделавшие такую просьбу, вежливо общались с ней и оставили большие чаевые. «Я просто хотела показать, через что проходят работники ресторанов высокой кухни», — объяснила девушка.

Ранее сотрудницы ресторанов и кафе рассказали о способах получать хорошие чаевые. Они заверили, что посетители были более щедрыми, когда официантки представали перед ними с маникюром, а также с уложенными волосами и в шортах.

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Маргарита Щигарева
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