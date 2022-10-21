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17:05, 21 октября 2022Силовые структуры

Российский кинолог МВД инсценировала смерть служебной собаки и забрала ее себе

В Петербурге кинолог МВД перед увольнением инсценировала смерть собаки и забрала ее себе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге кинолог при переходе из ГУ МВД в другое ведомство решила забрать с собой служебную собаку, для этого женщина инсценировала смерть животного. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В августе 30-летняя сотрудница полиции собралась менять работу, однако расставаться со своим четырехлетним напарником — ризеншнауцером Келли — не захотела. Чтобы забрать его себе, кинолог доложила о гибели собаки: животное якобы утонуло во время купания в пруду.

Обман вскрылся, когда сожителя женщины заметили на прогулке с похожей собакой. Делом заинтересовалась полиция и провела проверку: Келли смогли определить по клейму и следу от чипа.

Теперь экс-кинологу грозит уголовное дело о присвоении собаки с использованием служебного положения. Животное поместили в питомник.

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Илона Палей
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