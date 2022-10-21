В Госдуме предложили поддержать семьи мобилизованных новым способом

Депутат ГД Леонов призвал завести новые карты мобилизованным для передачи денег семье

Депутат Госдумы от «Новых людей» Олег Леонов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину поддержать семьи мобилизованных россиян новым способом и завести им дополнительные банковские карты для передачи денег родственникам, сообщает РИА Новости.

Леонов отметил, что у находящихся в зоне боевых действий мобилизованных «отсутствует техническая возможность осуществления перевода получаемых ими денежных средств своим семьям и родственникам».

«Полагаю, что выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника», — призвал он.

Парламентарий заявил, что следует позволить мобилизованным заполнять необходимый документ в финансовом отделении воинской части или оформлять его при подписании заявления на выпуск зарплатной карты. Инициатива заменит те ситуации, когда мобилизованных исключают из семьи, чтобы ее признали малоимущей и стали перечислять ей социальную помощь. Подобные планы «звучат все чаще», отметил Леонов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сумму ежемесячных выплат призванным россиянам. По его словам, ежемесячное денежное довольствие мобилизованного рядового составит 195 тысяч рублей.