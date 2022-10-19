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14:55, 19 октября 2022Экономика

Путин назвал сумму ежемесячных выплат мобилизованным

Путин объявил о ежемесячных выплатах 195 тысяч рублей каждому мобилизованному рядовому
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ежемесячное денежное довольстве мобилизованного рядового составит 195 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности России.

«Все наши воины должны быть оснащены всем необходимым», — сказал глава государства. Путин также поручил неукоснительно соблюдать сроки и размер выплат мобилизованным. В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента России уточняется, что ответственными за выплаты назначаются министр обороны Сергей Шойгу и глава Минфина Антон Силуанов.

«Минобороны России совместно с Минфином России установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения», — говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил оказать соцподдержку семьям россиян, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации мобилизации.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что порядок денежных выплат россиянам, попавшим под частичную мобилизацию, недостаточно продуман. Он пояснил, что в ходе мониторинга ежедневно выявляются нюансы, нарушающие прямые права и интересы граждан.

О начале частичной мобилизации президент России сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Варвара Кошечкина
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