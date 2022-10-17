В СПЧ раскритиковали порядок выплат мобилизованным россиянам

Член СПЧ Кабанов счел непродуманным порядок выплат мобилизованным россиянам

Порядок денежных выплат россиянам, попавшим под частичную мобилизацию, осуществляется непродуманно. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что в ходе осуществления мониторинга ежедневно выявляются нюансы, нарушающие прямые права и интересы граждан.

«Нам сообщили о новой проблеме: о факте отказа в кредитных каникулах добровольцам. Сотрудники банков утверждают, мотивируя свои отказы, что эта категория (то есть добровольцы) в законе не упоминается», — отметил член СПЧ. В этой связи он раскритиковал действующих военных комиссаров.

По мнению Кабанова, многие из них не в курсе проблемы и могут ввести граждан в заблуждение в отношении так называемых «каникул». «Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что разумеется вызывает негативные эмоции», — разъяснил он.

Кроме того, Кабанов подчеркнул, что часть мобилизованных россиян так и не получили обещанных денег. Член СПЧ связал эту ситуацию с трудностями технического характера. В то же время он обратил внимание, что людям никто ничего не объясняет.

Ранее мэр Сергей Собянин позволил близким родственникам мобилизованных в Москве получать за них выплаты.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.