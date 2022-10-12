Собянин позволил родственникам мобилизованных в Москве получать за них выплаты

Мэр Собянин позволил близким родственникам мобилизованных в Москве получать за них выплаты

Близкие родственники смогут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он уточнил, что выплаты в размере 50 тысяч рублей позволено получать раз в месяц. По словам Собянина, для проведения платежей московскому правительству необходима информация, содержащая личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов.

Он объяснил, что процесс займет некоторое время, поскольку данные согласовываются с Минобороны России. По этой причине мэр столицы разрешил близким мобилизованным забирать денежные средства.

«Многим семьям деньги нужны уже сегодня. Поэтому приняли решение, в соответствии с которым близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных (улица Сергия Радонежского, 1 строение 1) и получить эту выплату», — отметил Собянин.

5 октября мэр Москвы подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных. В частности, детям мобилизованных власти города предоставят внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 года.

Кроме того, пожилым родственникам мобилизованных в Москве будет предоставлено социальное обслуживание на дому.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.