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Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных

Мэр Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных в Москве

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о мерах дополнительной поддержки семей мобилизованных граждан. Документ опубликовали на персональном сайте столичного градоначальника.

Для получения помощи родственникам необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных. Помощь предоставляется со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих, отмечается в указе московского мэра.

Собянин подчеркнул, что призыв по частичной мобилизации меняет уклад жизни каждой семьи. «Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту», — сказал мэр.

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Так, детям мобилизованных Москва предоставит: внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 года; внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи; освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов; горячее питание школьникам с 1-й по 11-й классы; бесплатный одноразовый обед студентам городских колледжей.

Кроме того, пожилым родственникам мобилизованных будет предоставлено социальное обслуживание на дому.

Женам и детям трудоспособного возраста столичное правительство окажет помощь в поиске работы. Также все родственники мобилизованных могут воспользоваться консультированием по юридическим вопросам.

Ранее Собянин сообщал, что в Москве и Подмосковье перепроверят списки мобилизованных.

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Анна Щербакова
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