Собянин заявил о перепроверке списков мобилизованных в Москве и Подмосковье

Мэр Собянин заявил, что в Москве и Подмосковье перепроверят списки мобилизованных

Списки граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации в Москве и Подмосковье, перепроверят. Об этом в субботу, 1 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянина в своем Telegram-канале.

По словам мэра, он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетили временный пункт размещения мобилизованных. «По поручению Министерства обороны проверяем списки призывников на соответствие требованиям Минобороны и указа президента России», — пояснил Собянин.