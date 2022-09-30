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Путин потребовал исправить все допущенные при частичной мобилизации ошибки

Путин потребовал быстро исправить ошибки при частичной мобилизации и больше не допускать
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, пишет ТАСС.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности России он затронул тему ошибок, которые были допущены в ходе частичной мобилизации в России. «Со всем этим без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться», — потребовал он.

По словам Путина, во время мобилизации были допущены некоторые ошибки. Жалобы, как уточнил глава государства, поступают от россиян. «Поступает много информации на эту тему: об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов — возникает много вопросов», — подчеркнул он.

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Президент добавил, что все ошибки необходимо исправить и больше их не допускать. К примеру, нельзя мобилизовать многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста. «Если допущена ошибка, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», — уточнил он.

Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября.

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Марина Совина
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