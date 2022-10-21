Российский суд арестовал зарубившую топором соперницу в 2005 году иностранку

Под Иркутском арестовали женщину, зарубившую топором любовницу мужа и скрывавшуюся 17 лет

В Иркутской области суд арестовал 49-летнюю иностранку за убийство женщины в 2005 году. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в октябре 2005 года фигурантка решила встретиться с потерпевшей, так как та несколько месяцев жила с ее мужем. Они поссорились, тогда обвиняемая взяла топор и зарубила им любовницу супруга. Она нанесла удары в голову, шею, руки и грудь соперницы.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Фигурантку задержали, но отпустили под залог. После чего ей удалось скрываться от правоохранителей 17 лет. В 2022 году женщину снова задержали в Тюмени и этапировали в Иркутскую область.