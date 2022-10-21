The Hill: детские больницы США переполнились из-за вспышки вируса дыхательных путей

Детские больницы США переполнились из-за вспышки вируса дыхательных путей — респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Об этом заявило издание The Hill.

Отмечается, что медицинское учреждение штата Коннектикут в Хартфорде работает на пределе возможностей из-за большого количества пациентов, врачи ведут переговоры с Национальной гвардией и федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) о том, чтобы разместить уличный шатер для приема больных.

Доктор Хуан Саласар, главный врач детского медицинского центра Коннектикута, сообщил, что в отделениях не хватает коек реанимации, поскольку они обычно бывают не нужны, в отличие от взрослых палат.

Он добавил, что число случаев инфекции дыхательных путей начало увеличиваться с начала сентября в геометрической прогрессии, чего не происходило ранее.

В детскую больницу Нью-Хейвена в отделение неотложной помощи за неделю поступило вдвое больше больных, количество увеличилось с 57 до 106. Каждый день в медицинское учреждение поступает до 30 детей с респираторно-синцитиальным вирусом. При этом в отделение для больных коронавирусом поступает не более трех несовершеннолетних.

В августе власти штата Техас зарегистрировали первый в США случай смерти пациента от оспы обезьян. Скончавшимся оказался пожилой житель столичного округа Харрис. Уточняется, что у мужчины был ослаблен иммунитет.