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07:38, 21 октября 2022Бывший СССР

Стало известно об обучении ВСУ инструкторами Запада

Пленный майор Мищенко заявил, что инструкторы Запада обучали ВСУ воевать с 2016 года

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко рассказал, что инструкторы Запада обучали Вооруженные силы Украины (ВСУ) воевать в городах уже в 2016 году, сообщает РИА Новости.

Мищенко заявил, что в то время предполагалось урегулировать ситуацию на Украине мирным способом — с помощью Минских соглашений. Когда он служил в центре оперативного боевого обеспечения (ВМС ВСУ), в часть приезжали британские инструкторы и проводили занятия по тактической военной медицине.

При этом в учебных центрах — например, в национальном центре Львовской области — присутствовали американцы, британцы и военные из других стран, которые «занимались обучением личного состава».

По словам майора, инструкторы учили украинских военных «порядку штурмовых действий, например, тех же зданий, зачистке, ведению боевых действий в урбанизированной местности, то есть, городской местности».

«Это были как обычные занятия, но, как я понимаю, шло к тому, чтобы люди были подготовлены к таким моментам. Не как в Великую Отечественную, вышли в поле, окопались и воюют, а что будут городские бои, и дабы люди понимали, получили практику, с ними проводились эти занятия», — заключил Мищенко.

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Марина Совина
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