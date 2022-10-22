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02:32, 22 октября 2022Интернет и СМИ

Французы высмеяли итоги саммита ЕС в Брюсселе

Читатели Le Figaro в Twitter высмеяли итоги саммита ЕС в Брюсселе
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Yves Herman / Reuters

Читатели французской газеты Le Figaro поиронизировали над итогами саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. Свое мнение читатели оставили в Twitter, комментируя соответствующую статью издания.

«Итак, они провели встречу перед встречей, на которой будут определены следующие встречи, чтобы обсудить тему, которая больше не будет предметом до конца последней встречи... я прав?», — высмеял итоги встречи комментатор с ником @willimss. «Эээ... я так и не смог понять, какое соглашение было подписано ! Это я тупой или все это просто дым?», — поинтересовался юзер @VERON17.

«Стало быть, они согласились, что нужно что-то делать. Но они не знают, что. Им за это платят?», — согласен с предыдущими пользователь @RGuffens. «У него нет лица победителя», — прокомментировал фотографию председателя Европейского совета Шарля Мишеля юзер @JacquesSoule. «Все равно что вилами по воде», — подытожил комментатор @Complotiste59.

Как следует из статьи Le Figaro, участникам саммита потребовалось чуть более десяти часов, чтобы прийти к соглашению о чрезвычайных мерах, направленных на преодоление энергетического кризиса. В частности, против введения потолка цен выступала Германия.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц выражает опасения, что ценовой потолок на газ негативно скажется на его поставках. Между тем, на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение о том, что любые возможные ограничения цен на газ не затронут долгосрочные контракты Венгрии на поставки газа, в частности, 15-летний договор с российским «Газпромом».

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Марина Совина
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