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22:24, 22 октября 2022Россия

В Херсоне объяснили отключение интернета

Власти Херсонской области: отключение интернета в Херсоне связано с техническими работами

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Перебои с подключением к кабельному интернету в Херсоне наблюдаются из-за технических работ, мобильный интернет работает. Об этом в Telegram сообщила администрация Херсонской области.

«Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ​​​. Мобильный интернет работает без перебоев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инженеры в ближайшее время завершат все необходимые работы и восстановят полноценный доступ к кабельному интернету.

Ранее сообщалось, что в Херсоне пропал интернет. Об этом свидетельствовали данные портала Netblocks.

10 октября Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» писал, что в результате ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры утром 10 октября на Украине пропало 75 процентов интернет-трафика. Особенные проблемы с доступом фиксировались в Киеве.

Марина Совина
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