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00:47, 22 октября 2022Мир

МИД Германии предостерег граждан от поездок в Иран

МИД ФРГ предостерег граждан Германии от поездок в Иран

Фото: Marc Vorwerk / SULUPRESS.DE / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) Германии предостерегло своих граждан от поездок в Иран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в немецком МИД, опасность для граждан Германии в Иране представляют возможный арест, допрос или риск приговора к длительным тюремным срокам. Особому риску подвергаются граждане с двойным — немецким и иранским — гражданством. В ведомстве предупредили, что на данный момент в Иране уже было много случаев произвольных арестов иностранных граждан.

В сентябре в Иране вспыхнули протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после избиения в полиции из-за «неправильного» хиджаба. Возмущение жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем.

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Марина Совина
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