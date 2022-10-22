МИД Германии предостерег граждан от поездок в Иран

МИД ФРГ предостерег граждан Германии от поездок в Иран

Министерство иностранных дел (МИД) Германии предостерегло своих граждан от поездок в Иран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в немецком МИД, опасность для граждан Германии в Иране представляют возможный арест, допрос или риск приговора к длительным тюремным срокам. Особому риску подвергаются граждане с двойным — немецким и иранским — гражданством. В ведомстве предупредили, что на данный момент в Иране уже было много случаев произвольных арестов иностранных граждан.

В сентябре в Иране вспыхнули протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после избиения в полиции из-за «неправильного» хиджаба. Возмущение жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем.