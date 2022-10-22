В США заявили о подготовке к войне с Китаем

Главнокомандующий ВМС США Гилдей заявил о подготовке к войне с КНР после слов Си Цзиньпина

США начали подготовку к войне с Китаем, боевые действия из-за ситуации с Тайванем могут развернуться в течение года. С таким заявлением выступил начальник штаба ВМС Соединенных Штатов адмирал Майкл Гилдей, передает Financial Times.

«Такая возможность будет в 2022 году или теоретически в 2023 году», — допустил военный. При этом он подчеркнул, что эта проблема «не может исчезнуть по нашему желанию».

Свои опасения адмирал аргументировал тем, что «Пекин выполняет каждое свое обещание», процитировав заявление лидера КНР Си Цзиньпина о намерении поставить точку в тайваньском вопросе.

По мнению Гилдей, Пентагон должен быть готов к противостоянию с КНР уже «сегодня», чтобы «выставить самые смертоносные силы», какие только возможно.

Ранее военный эксперт Джеймс Холмс заявил, что Соединенные Штаты вступили в «опасную зону» в соперничестве с Китаем в Тихом океане. «Опасная зона — это интервал, когда конкурент видит возможность разрешить какое-то стратегическое затруднение в свою пользу, обычно силой оружия. И это конечный интервал. Такой конкурент считает, что тенденции — в военной мощи, экономическом росте, демографии, чем угодно — скоро обернутся против него», — пишет Холмс.