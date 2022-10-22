МИД России заявил о конфронтационной политике Евросоюза

Захарова: принятые решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер его политики

Принятые на заседании саммита Евросоюза решение подтвердили конфронтационный характер политики ЕС. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

«Нынешнее политическое руководство ЕС и его стран-членов по-прежнему пытается навязать всему миру свою концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подменяя тем самым базовые принципы международного права, основанного на Уставе ООН, включая право народов на самоопределение», — говорится в сообщении Захаровой.

Дипломат заметила, что в этой попытке кроется «стремление обеспечить глобальную гегемонию Запада, что говорит об откровенном неоколониальном мышлении», что подтверждают слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, разделившего мир на «европейский сад» и «джунгли».

Как следует из статьи Le Figaro, участникам саммита потребовалось чуть более десяти часов, чтобы прийти к соглашению о чрезвычайных мерах, направленных на преодоление энергетического кризиса. В частности, против введения потолка цен выступала Германия.

Между тем, на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение о том, что любые возможные ограничения цен на газ не затронут долгосрочные контракты Венгрии на поставки газа, в частности, 15-летний договор с российским «Газпромом».