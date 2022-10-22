Зеленский призвал НАТО ударить по Кремлю
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия нанесет удары по украинским центрам решений. Такое заявление он сделал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC. Его цитирует RT.
«В случае, если Россия нанесет ядерный удар по Офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ», — считает Зеленский.
По мнению украинского лидера, при этом не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет.
Ранее экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Путин станет законной целью в случае применения Россией ядерного оружия и подпишет собственную предсмертную записку. Он уточнил, что российский президент является центром принятия решений и контроля Российской армии.