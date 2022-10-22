Зеленский призвал НАТО ударить по Кремлю

Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия ударит по Офису президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия нанесет удары по украинским центрам решений. Такое заявление он сделал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC. Его цитирует RT.

«В случае, если Россия нанесет ядерный удар по Офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ», — считает Зеленский.

По мнению украинского лидера, при этом не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет.

Ранее экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Путин станет законной целью в случае применения Россией ядерного оружия и подпишет собственную предсмертную записку. Он уточнил, что российский президент является центром принятия решений и контроля Российской армии.