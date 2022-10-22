Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:54, 22 октября 2022Бывший СССР

Зеленский призвал НАТО ударить по Кремлю

Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия ударит по Офису президента Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия нанесет удары по украинским центрам решений. Такое заявление он сделал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC. Его цитирует RT.

«В случае, если Россия нанесет ядерный удар по Офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ», — считает Зеленский.

По мнению украинского лидера, при этом не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет.

Ранее экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Путин станет законной целью в случае применения Россией ядерного оружия и подпишет собственную предсмертную записку. Он уточнил, что российский президент является центром принятия решений и контроля Российской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американский офицер назвал способ парализовать ВСУ
Миллионы британских домохозяйств накопили долги за электроэнергию
Рост цен на бензин назвали ударом по демократам перед выборами в США
Зеленский призвал НАТО ударить по Кремлю
Венгрия ответила на жалобу Макрона из-за дешевизны газа в США
МИД ответил на обвинения России в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины
Раскрыт вес памятника «человеку-ракете» в Москве
Евросоюз обвинили в нежелании мирно урегулировать конфликт на Украине
Уехавших из Николаева украинцев обязали платить за отопление домов
МИД России заявил о конфронтационной политике Евросоюза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.