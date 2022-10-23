Израиль обстрелял аэропорт Дамаска в Сирии

Замглавы ЦПВС в Сирии Егоров: ВВС Израиля обстреляли авиабомбами аэропорты Дамаск и Димас

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удары ракетами и авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Олег Егоров. Его цитирует РИА Новости.

«В период с 23:02 до 23:08 21 октября <...> четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас», — сообщил Егоров.

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить две ракеты и четыре авиабомбы. Однако другие снаряды поразили радиолокационную станцию YLC-6M Вооруженных сил (ВС) Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас.

Потерь среди личного состава нет.

В сентябре сообщалось, что Израиль атаковал окрестности Дамаска. Репортер сирийского телеканала уточнил, что сирийская система ПВО отреагировала на израильские ракеты.