Экс-заместитель госсекретаря США Глассман обвинил РФ в попытке стереть украинскую культуру

Бывший заместитель госсекретаря США, главный представитель проекта «Инициатива по изучению российского пиратства» (ISRP) Джеймс Глассман обвинил Россию в попытках «стереть украинскую культуру». Об этом сообщает RT со ссылкой на ISRP.

Отмечается, что спецоперация на Украине якобы сопровождается «разрушением и разграблением» исторических объектов и украинских культурных ценностей. По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

На сайте ISRP отмечается, что эта структура также занимается «расследованием кражи» других активов Украины. В частности, речь идет о зерне и стали. В связи с этим Глассман призвал американское правительство «незамедлительно принять меры» для привлечения к ответственности причастных лиц и компаний.

«Недавние российские хищения у Украины и явные попытки стереть украинскую культуру и идентичность — это преступления, с которыми нельзя мириться. Нарушители должны знать, что их остановят и что их действия будут иметь последствия», — заявил Глассман.

Ранее обозреватель Time Сиара Ньюджент заявила, что Россия хорошо знает уязвимые места украинской энергетики, которая была создана во времена СССР. По ее словам, бывшие союзные республики получили развитую и разветвленную сеть энергоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением.