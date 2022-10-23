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17:46, 23 октября 2022Россия

В «Росэнергоатоме» рассказали о разрушениях в Энергодаре после удара ВСУ

«Росэнергоатом»: два из трех этажей гостевого дома в Энергодаре разрушены после удара ВСУ

Фото: РИА Новости

Два из трех этажей гостевого дома в Энергодаре, по которому ударили Вооруженные силы Украины (ВСУ), разрушены, однако в результате случившегося никто не пострадал. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, в доме кроме персонала никто не проживал. «По счастливой случайности сотрудники находились частично на первом этаже, частично — в подвальном помещении», — рассказал собеседник агентства.

Карчаа также подчеркнул, что в гостевом доме могли поселиться сотрудники «Росэнергоатома», однако из соображений безопасности он запретил кого-либо размещать там.

23 октября в Минобороны России сообщили, что ВСУ выпустили более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории Запорожской атомной электростанции. Удары наносились из подконтрольных Киеву районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области.

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Варвара Кошечкина
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