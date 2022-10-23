В Подмосковье мать и тетя жестоко избили шестилетнюю девочку и попали на видео

В подмосковном Орехово-Зуеве мать с тетей жестоко избили шестилетнюю девочку

В Подмосковье мать вместе с сестрой — тетей пострадавшей — жестоко избила свою шестилетнюю дочь и попала на видео, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в Орехово-Зуеве. По словам местных жителей, отец ребенка установил в квартире камеру видеонаблюдения, которая и запечатлела все издевательства. В комментарии к опубликованным кадрам говорится, что побои происходят систематически.

На записи видно, что девочка стоит в углу и плачет. После этого в кадре появляется женщина в куртке, которая кричит на ребенка матом, швыряет на кровать и начинает бить за то, что она продолжает рыдать.

Следователи возбудили уголовное дело об истязании. «В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, совершенного преступления, даны поручения о сборе характеризующего материла на родителей ребенка», — говорится в заявлении СКР.

