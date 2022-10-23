Невролог назвал способы избавиться от боли в шее

Врач Хорошев призвал ограничить подвижность и использовать согревающие гели при боли в шее

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с радио Sputnik назвал способы избавиться от боли в шее.

Специалист порекомендовал в холодную ветреную погоду прикрывать шею, иначе возникает риск получить воспаление шейных мышц — миозит. «В шее переохлаждаются, как правило, только мышцы. Организм при этом постепенно борется с инфекцией, но шея болит», — сказал он.

Невролог отметил, что при боли в шее следует ограничить подвижность шеи и использовать согревающие кремы и гели. «Лучше всего ограничить подвижность в воспаленной мышце, она занимается восстановлением и ей нужно дать покой, создать организму ресурс для борьбы с инфекцией. Как правило, в течение трех суток миозит проходит», — подчеркнул врач.

По его словам, согревающие кремы и гели интенсифицируют регионарный кровоток и стимулируют работу иммунной системы, в результате воспаление проходит быстрее.

Кроме того, с миозитом можно справиться с помощью лекарств центрального действия, которые расслабляют спазм мускулатуры и убирают боль. Однако специалист посоветовал воздержаться от подобных средств и использовать их только в самых крайних случаях. «Они [лекарства] сделают жизнь более комфортной, но боль защищает нас от резких движений в шее, которые могут человеку навредить. Существует риск растянуть воспаленные мышцы или сухожилия», — отметил Хорошев.

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