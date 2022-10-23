Тела двух человек нашли на месте крушения самолета у берегов Коста-Рике

Observador: два тела нашли после крушения борта немецкого миллионера Шаллера на Коста-Рике

Тела двух человек, в том числе ребенка, были найдены на месте крушения самолета немецкого миллионера Райнера Шаллера у берегов Коста-Рики. Об этом сообщает местное издание Observador со ссылкой на министерство общественной безопасности страны.

По информации издания, в ночь на 22 октября Шаллер с семьей летел на частном самолете из Мексики, когда борт пропал с радаров. На борту находились пять человек, среди них один ребенок.

В 5​​​.50 по местному времени (14.50 мск) были обнаружены фрагменты, которые, как считает министерство, являются обломками самолета. «Обнаружение первых двух тел после инцидента было подтверждено до полудня. Это взрослый и несовершеннолетний», — пишет газета.

Личности погибших пока не раскрываются. Сообщается, что оба они мужского пола.

В начале сентября крушение потерпел легкомоторный самолет Cessna, летевший из Испании в Кельн. Он разбился в Балтийском море у побережья Латвии. Погибли владелец немецкой компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air по фамилии Гриземанн и его семья.