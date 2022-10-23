Премьер Украины предупредил об «ужасных» последствиях медлительности ЕС

Премьер Украины Шмыгаль: задержка помощи со стороны ЕС грозит невыплатой зарплат украинцам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о последствиях задержки финансовой помощи со стороны Еврососоюза. Своим прогнозом он поделился в беседе с Frankfurter Allgemeine Sunday.

По словам политика, украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если страны ЕС перестанут финансировать Киев в рамках обещанных девяти миллиардов евро. Любая задержка также может обернуться «ужасными последствиями», — предупредил Шмыгаль.

«Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — добавил украинский премьер, отметив, что большая часть траншей направляется на удовлетворение социальных нужд.

18 октября Шмыгаль сообщил, что страна получила от Европейского союза очередной транш финансовой помощи. По его словам, Киев получил от Брюсселя макрофинансовую помощь в размере двух миллиардов евро. Ее планируют направить на неотложные бюджетные расходы в социальной и гуманитарной сферах.