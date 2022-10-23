Описана политика Китая по время третьего срока Си Цзиньпина
После переизбрания председателя Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина на третий срок в политике страны не произойдет серьезных изменений. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Он описал приоритеты Пекина на ближайшие годы.
«Политика вряд ли чем-то будет отличаться. Китай будет дальше также поступательно и динамично развиваться, как и в прошедшие 10 лет правления. Напомню, за прошедшие 10 лет было удвоение ВВП Китая, выведено из-за черты бедности все население страны, то есть достижения весьма весомые. Поставлены новые задачи, хоть они и звучат до 2035 и 2049 годов — второе столетие образование Китайской народной республики (КНР). Все цели обозначены, Китай будет к ним идти», — сказал китаист.
Переназначение председателя Си Цзиньпина означает только стабильность развития Китая в тех направлениях, которые они четко обозначили
Что касается внешнеполитических процессов, здесь Китай тоже не планирует менять вектор, полагает Сергей Санакоев.
«Будет углубление той линии, которую проводила власть Китая, основываясь на идеях Си Цзиньпина о сообществе единой судьбы. На сегодняшний день это самая миролюбивая и призывающая к миру держава», — заключил он.
Центральный комитет (ЦК) Коммунистической партии Китая в воскресенье, 23 октября, переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии 20-го созыва. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.