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11:33, 23 октября 2022Мир

Описана политика Китая по время третьего срока Си Цзиньпина

Китаист Санакоев исключил изменения в политике Китая во время третьего срока Си Цзиньпина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

После переизбрания председателя Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина на третий срок в политике страны не произойдет серьезных изменений. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Он описал приоритеты Пекина на ближайшие годы.

«Политика вряд ли чем-то будет отличаться. Китай будет дальше также поступательно и динамично развиваться, как и в прошедшие 10 лет правления. Напомню, за прошедшие 10 лет было удвоение ВВП Китая, выведено из-за черты бедности все население страны, то есть достижения весьма весомые. Поставлены новые задачи, хоть они и звучат до 2035 и 2049 годов — второе столетие образование Китайской народной республики (КНР). Все цели обозначены, Китай будет к ним идти», — сказал китаист.

Переназначение председателя Си Цзиньпина означает только стабильность развития Китая в тех направлениях, которые они четко обозначили

Сергей Санакоевруководитель российско-китайского аналитического центра

Что касается внешнеполитических процессов, здесь Китай тоже не планирует менять вектор, полагает Сергей Санакоев.

«Будет углубление той линии, которую проводила власть Китая, основываясь на идеях Си Цзиньпина о сообществе единой судьбы. На сегодняшний день это самая миролюбивая и призывающая к миру держава», — заключил он.

Центральный комитет (ЦК) Коммунистической партии Китая в воскресенье, 23 октября, переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии 20-го созыва. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.

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Варвара Кошечкина
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