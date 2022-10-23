Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:50, 23 октября 2022Мир

Неизвестный беспилотник обстрелял ракетами базу США в Сирии

al-Mayadeen: неизвестный беспилотник обстрелял ракетами базу ВС США на юго-востоке Сирии

Фото: Reuters

Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу ВС США на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

Масштаб разрушений в результате нескольких ударов ракетами пока не ясен. Отмечается, что на базе прогремели после этого несколько взрывов.

Позже американские военные в ответ нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.

Ранее сообщалось, что израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удары ракетами и авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии. Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить две ракеты и четыре авиабомбы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал мир нанести удар по Кремлю
Первый аппарат группировки «Сфера» выведен на орбиту
Минфин Британии задумал повысить налоги в новом бюджете
Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП в Ейске
Неизвестный беспилотник обстрелял ракетами базу США в Сирии
Премьер Украины предупредил об «ужасных» последствиях медлительности ЕС
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по еще одному городу в ЛНР
Невролог назвал способы избавиться от боли в шее
Москвичи обсудили самые удивительные памятники Ленину в столице
Две медсестры погибли во время стрельбы в американской больнице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.