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01:47, 23 октября 2022Бывший СССР

Власти Украины объявили воздушную тревогу еще в двух областях

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Полтавской и Кировоградской областях

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Кировоградской областях Украины. Об этом сообщили руководители областных администраций Дмитрий Лунин и Андрей Райкович.

«Внимание! Воздушная тревога — область», — написал Лунин в своем Telegram-канале, предупредив жителей о ракетной опасности.

Райкович в свою очередь заявил, что ситуация в Кировоградской области «неспокойная».

Днем 21 октября почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предупредительные сигналы не звучали только в городе Черновцы на юго-западе республики.

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Марина Совина
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