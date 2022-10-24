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06:02, 24 октября 2022Забота о себе

Врач предупредила об опасности осенних фотосессий

Аллерголог Браун: фотосессии с осенними листьями опасны заболеваниями дыхания или кожи

Фото: Pixabay

Аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Урал» Анастасия Браун в беседе с Ura.ru предупредила россиян о том, что фотосессии с осенними листьями могут обернуться заболеваниям дыхания или кожи, а также поражению клещами.

«В осенней листве содержится более трехсот видов грибков. Наиболее распространенные из них — аспергиллез, альтернария и кладоспориум. В городах концентрация растет и за счет выхлопных газов, и в целом из-за загрязнения окружающей среды», — заявила врач.

Она рассказала, что не стоит подкидывать собранные листья, поскольку в этом случае увеличивается частота распространения грибковых спор и, соответственно, риски возникновения заболеваний верхних дыхательных путей. Медик подчеркнула, что поздней осенью в листве могут прятаться клещи, которые переносят огромное количество разных инфекций. По словам Браун, основную группу риска составляют пациенты с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматики.

Ранее врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус дал пять советов, соблюдение которых поможет не заболеть осенью. По словам Продеуса, это один из главных способов укрепить иммунитет в сезон простуд. Он указал, что организм активно восстанавливается с 23 часов вечера до 3 часов ночи.

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Марина Совина
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