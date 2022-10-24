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23:30, 24 октября 2022Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о попавших в засаду боевиках на американских БТР

РИА Новости: 20 украинских боевиков на американских БТР попали в засаду у Кременной

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Группа из двадцати украинских боевиков, двигавшихся на двух американских бронетранспортерах (БТР) M113, попала в засаду на участке между Красным Лиманом и Кременной в Донбассе. Об этом рассказал пленный военный 66-й бригады армии Киева Андрей Чверенчук, передает РИА Новости.

По его словам, украинские боевики размещались территории базы отдыха. После нескольких дней ожидания группе сказали выдвигаться в направлении Лимана, чтобы занять оборонительный рубеж, на случай, если пойдут российские войска.

«По прибытии - очередь, и меня ранило сразу в руку, у меня шок, я опустился в машину. <...> Поутихло, слышу голоса, подошли люди. Сказали: "Сдавайтесь!". Я сказал, что здесь раненый, открыли дверь, посмотрели на меня», — поделился Чверенчук. Военнопленный отметил, что его эвакуировали и оказали помощь.

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Марина Совина
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