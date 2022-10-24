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12:55, 24 октября 2022Россия

Кремль отреагировал на недоверие к информации о «грязной бомбе» Украины

Песков заявил, что недоверие к информации о «грязной бомбе» не означает, что угрозы нет

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Недоверие к информации Москвы о «грязной бомбе» Украины не означает, что такой угрозы не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо», — сказал представитель Кремля.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Отмечается, что провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.

24 октября Госдепартамент распространил заявление, в котором говорилось, что Америка, Великобритания и Франция отказались верить в возможность применения Киевом «грязной бомбы». Внешнеполитические ведомства трех стран расценили информацию российской стороны как попытку использовать обвинение в качестве предлога для эскалации.

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Никита Абрамов
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