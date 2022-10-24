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00:22, 24 октября 2022Экономика

Минфин оценил издержки банков при списании кредитов погибших в СВО

Глава Минфина РФ Силуанов: списание кредитов погибших в СВО не приведет к издержкам
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: РИА Новости

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в беседе с РБК оценил издержки банков при списании банками кредитов погибших в СВО.

Министр выразил надежду, что случаев, когда банки будут списывать кредиты погибших в СВО, будет не много и они не приведут к издержкам банков. «В конечном счете все вносят свой вклад в достижение задач, поставленных при проведении специальной военной операции. Банки тоже поучаствуют», — сказал он.

Ранее в октябре депутаты от «Справедливой России» предложила списать кредиты мобилизованных за счет средств банков. Первый замглавы фракции Дмитрий Гусев обратил внимание, что фракция предлагает полностью погасить займ за счет средств банка, а не приостановить «исполнение заемщиком своих обязательств на срок службы».

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Марина Совина
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