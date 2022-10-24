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01:25, 24 октября 2022Экономика

Силуанов раскрыл позицию ОПЕК+ по потолку цен на нефть

Силуанов заявил о несогласии стран ОПЕК+ с диктатом цен на российскую нефть от покупателей
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о том, какой позиции придерживаются страны ОПЕК+ на ограничения по стоимости российской нефти, которые намерены ввести государства-участники «Большой семерки» (G7). Его слова приводит РБК.

Силуанов раскрыл позицию ОПЕК+ по потолку цен на нефть и заявил о несогласии стран с этими мерами. Он напомнил об отказе Москвы поставлять топливо по предельным ценам, поскольку это является диктатом цен покупателем над формированием цен по рыночному принципу. Страны ОПЕК+ считают, что регулированием рынка должен заниматься производитель.

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«Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен», — отметил он.

Глава Минфина добавил, что Россия установила «консервативные параметры» на стоимость нефти — 70 долларов за баррель при курсе 68 рублей за доллар, а объем добычи — порядка 10 миллионов баррелей в сутки. "«Мы планируем получить объем нефтегазовых доходов выше восьми триллионов рублей», — заключил он.

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Марина Совина
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