Россиянина осудили на 2,5 года за листовки с ложной информацией о ВС РФ

Жителя Алушты осудили на 2,5 года за распространение листовок с фейками о российской армии

Алуштинский городской суд приговорил к 2,5 года лишения свободы 31-летнего местного жителя за дискредитацию российской армии. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») УК РФ.

По данным ведомства, фигурант изготавливал дома листовки с фейками о сотрудниках Вооруженных сил (ВС) России, участвовавших в специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Затем он кидал эти материалы в почтовые ящики граждан и расклеивал их на улицах города. А когда россиянин узнал, что его друг сейчас находится в зоне СВО, он обклеил и его дом этими листовками.