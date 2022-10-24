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19:24, 24 октября 2022Мир

Израиль рассказал о тесных консультациях с США из-за России

Премьер Израиля Лапид рассказал о тесных консультациях с США из-за поведения России

Фото: Mohammed Turabi / Globallookpress.com

Израиль сильно обеспокоен наметившимся в последнее время сближением России и Ирана, особенно на фоне событий на Украине. Страна не может позволить себе наблюдать за конфликтом, не занимая сторону, подчеркнул премьер-министр еврейского государства Яир Лапид в интервью газете Jerusalem Post.

«Часть работы, которую мы проводим сейчас [на международном направлении], связана с очень опасной близостью, которая возникает между Россией и Ираном... нам нужно ежедневно пересматривать ситуацию и реагировать», — рассказал Лапид.

По его словам, из-за подобного поведения России Израиль чаще проводит тесные консультации с властями США.

В прошлый четверг, 20 октября, Лапид провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили предполагаемые поставки беспилотников из Ирана в Россию. Москва сообщения о таких поставках отрицает.

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Елизавета Наумова
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