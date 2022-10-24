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14:24, 24 октября 2022Из жизни

Мужчина дважды за несколько недель сорвал джекпот

UPI: мужчина дважды выиграл в лотерею с интервалом в несколько недель

Фото: Jens Schmitz / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Житель американского штата Мэриленд сорвал джекпот в лотерею через несколько недель после того, как получил 10 тысяч долларов (614 тысяч рублей) благодаря участию в другом розыгрыше. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

40-летний мужчина приобрел билет моментальной лотереи в магазине города Хаятсвилл и выиграл главный приз, который составил 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей).

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«Я был удивлен», — подчеркнул американец. Он пояснил, что выиграл в лотерею дважды с интервалом в несколько недель. Незадолго до того мужчина принимал участие в другом розыгрыше и выиграл 10 тысяч долларов (614 тысяч рублей).

Победитель лотереи пока не решил, каким образом он распорядится полученными деньгами.

Ранее сообщалось, что житель американского города Линкольн, штат Небраска, дважды сорвал джекпот с интервалом в пять дней. Он планирует использовать полученные деньги для оплаты счетов.

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Алиса Дмитриева
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