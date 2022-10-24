Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 24 октября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 24 октября

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 24 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Минобороны РФ

По словам представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Вооруженные силы (ВС) России отразили атаки украинских войск на трех направлениях: купянском, краснолиманском и южно-донецком.

На купянском направлении в Харьковской области противник предпринял попытки атаки силами до трех мотопехотных рот, однако был отброшен. На карснолиманском направлении авиация и артиллерия пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вклиниться в оборону российских войск. На южно-донецком направлении были отброшены три ротные тактические группы.

На николаево-криворожском направлении также произошла безуспешная попытка атаки ВСУ силами батальонной тактической группы.

Кроме того, авиация и ракетные войска за сутки поразили четыре украинских пункта управления в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях, а также уничтожили склад боеприпасов. Системы противовоздушной обороны уничтожили 21 снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Луганской народной республике и Херсонской области.

В Министерстве обороны добавили, что за время СВО были уничтожены 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и боевых машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 артиллерийское орудие и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном применении Украиной «грязной бомбы»
Россиянина осудят за попытку заживо сжечь жену
Российские власти закрыли лазейку для закупок иностранного ПО
Россиянку осудили на 11 лет за убийство 10-месячного племянника
Samsung заявила об отсутствии планов возобновлять экспорт в Россию
По факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой возбуждено уголовное дело
Азербайджан назвал условие для мира с Арменией
Художницу Галину Быстрицкую ограбили в Подмосковье
В Кремле рассказали о разворованных российских активах
В Польше заявили о неспособности позволить себе миллиардные траты на украинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.