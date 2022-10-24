Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 24 октября

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 24 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Минобороны РФ

По словам представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Вооруженные силы (ВС) России отразили атаки украинских войск на трех направлениях: купянском, краснолиманском и южно-донецком.

На купянском направлении в Харьковской области противник предпринял попытки атаки силами до трех мотопехотных рот, однако был отброшен. На карснолиманском направлении авиация и артиллерия пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вклиниться в оборону российских войск. На южно-донецком направлении были отброшены три ротные тактические группы.

На николаево-криворожском направлении также произошла безуспешная попытка атаки ВСУ силами батальонной тактической группы.

Кроме того, авиация и ракетные войска за сутки поразили четыре украинских пункта управления в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях, а также уничтожили склад боеприпасов. Системы противовоздушной обороны уничтожили 21 снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Луганской народной республике и Херсонской области.

В Министерстве обороны добавили, что за время СВО были уничтожены 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и боевых машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 артиллерийское орудие и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.