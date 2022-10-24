Зеленский назначил нового главу военной администрации Киева

Президент Украины Зеленский назначил главой военной администрации Киева Сергея Попко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации (КГВА). Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Отмечается, что вместо Николая Жирнова на должность был назначен генерал-полковник Сергей Попко. «Глава государства выразил убеждение, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы», — добавили в офисе президента.

В пресс-службе также уточнили, что ранее Попко служил на руководящих должностях в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В частности, в 2016-2019 годах он занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались вопросы, касающиеся энергетической ситуации в республике.