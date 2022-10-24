Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:46, 24 октября 2022Бывший СССР

Зеленский назначил нового главу военной администрации Киева

Президент Украины Зеленский назначил главой военной администрации Киева Сергея Попко
Сергей Попко

Сергей Попко. Фото: Arlington National Cemetery / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации (КГВА). Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Отмечается, что вместо Николая Жирнова на должность был назначен генерал-полковник Сергей Попко. «Глава государства выразил убеждение, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы», — добавили в офисе президента.

В пресс-службе также уточнили, что ранее Попко служил на руководящих должностях в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В частности, в 2016-2019 годах он занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались вопросы, касающиеся энергетической ситуации в республике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В США опровергли информацию о создании «грязной бомбы» на Украине
Женщина примерила выпускное платье 16-летней давности и удивила подписчиков
Весившая 146 килограммов женщина изменила свое мышление и похудела вдвое
В Индийском океане обнаружили неизвестную экосистему на глубине 500 метров
Россиянка ударила ножом соседа за издевательства над котенком и получила срок
Власти Петербурга заявили об усилении мер безопасности
Стало известно о местонахождении внука Пугачевой
Польша назвала условие для совместных с Европой закупок газа
Зеленский посетовал на Израиль
Россиянам предложили необычные доступные направления для отдыха на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.