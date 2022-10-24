Появились данные о погибших пилотах Су-30

Губернатор Иркутской области Кобзев рассказал о погибших пилотах Су-30

Один из пилотов Су-30, разбившегося в Иркутске, был заслуженным летчиком-испытателем. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По его словам, второй пилот был летчиком-испытателем третьего класса.

«Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье (...) Награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад Максиму Вячеславовичу присвоено звание "Заслуженный летчик-испытатель РФ"», — рассказал Кобзев.

По его словам, второй пилот — майор Виктор Викторович Крюков — родом с Украины. «Родился в семье военного летчика, так что вопросов о будущей профессии у мальчика не был», — поделился он. Погибший выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск.

Самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске на улице Пржевальского в воскресенье, 23 октября. После его крушения начался пожар. Точные причины случившегося пока не называются.

В доме, который сгорел после крушения самолета, проживали пять человек — в момент падения Су-30 их не было в здании. Две проживающие там семьи получат выплаты по 100 тысяч рублей, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.