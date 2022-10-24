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17:52, 24 октября 2022Забота о себе

Названы несложные способы избежать появления трещин на губах

Дерматолог Вертиева: избежать трещин на губах помогают защитный бальзам и витамины

Фото: Malik Skydsgaard / Unsplash

Есть несложные правила, которые помогают избежать появления трещин на губах, утверждает врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала некоторые из них.

По словам Вертиевой, растрескивание губ в холодное время года может начаться из-за дефицита витаминов в организме. Если причина заключается именно в этом, нужно пить витаминные комплексы.

Вертиева добавила, что есть и другие факторы, которые приводят к появлению трещин. У некоторых людей губы трескаются при неблагоприятной погоде или в отопительный сезон. В таких случаях помогает регулярное использование защитного бальзама.

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Если это не помогает, дерматолог советует убедиться, что губы потрескались не из-за аллергической реакции на помады и гигиенические средства. Некоторые вредные привычки, например, облизывание губ при волнении, тоже могут привести к появлению трещин.

В заключение Вертиева отметила, что спровоцировать появление трещин на губах могут и кожные заболевания, например, атопический дерматит и хейлит. В этом случае человеку стоит обратиться за помощью к врачу, который назначит обследование и подходящую терапию.

Ранее дерматовенеролог Ирина Парфененкова рассказала, что синяки под глазами могут появляться из-за множества болезней. В частности, появление темных кругов под глазами провоцируют постоянный стресс, переутомление, дефицит витаминов и обезвоживание, предупредила она.

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Наталья Обрядина
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