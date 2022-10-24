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14:55, 24 октября 2022Ценности

Эмили Ратаковски оправдалась за чересчур откровенное платье на вечеринке

Ратаковски оправдалась за вызвавшее споры в сети платье Julien Macdonald с разрезами

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская модель Эмили Ратаковски оправдалась за свой откровенный наряд, вызвавший волну споров в социальных сетях. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале издания Harper’s Bazaar.

Речь идет о кожаном платье бренда Julien Macdonald с оголяющим грудь и часть живота разрезами, в котором манекенщица посетила вечеринку журнала Icons Party в 2016 году. По ее словам, поклонники раскритиковали выбранный ею наряд, посчитав его чересчур вульгарным. Кроме того, некоторые фанаты обвинили знаменитость в попытке привлечь к себе внимание публики.

«Я даже не думала, что платье вызовет такую полемику. Я помню, что обозвала хейтера сексистом за то, что он назвал одежду экстремально открытой. После этого началась драма в интернете. Некоторые мои агенты злились, потому что тоже считали платье слишком сексуальным. И все же мне до сих пор оно нравится», — высказалась Ратаковски.

Ранее в октябре Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности. Звезда ответила на ролик актрисы Шэй Митчелл, в котором последняя демонстрирует зеленый вельветовый диван и произносит фразу: «Если вы бисексуальны, имеется ли у вас зеленый вельветовый диван?» Ратаковски, в свою очередь, показала подписчикам указанную мебель у себя дома и молча улыбнулась на камеру.

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Майя Пономаренко
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