Эмили Ратаковски оправдалась за чересчур откровенное платье на вечеринке

Ратаковски оправдалась за вызвавшее споры в сети платье Julien Macdonald с разрезами

Американская модель Эмили Ратаковски оправдалась за свой откровенный наряд, вызвавший волну споров в социальных сетях. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале издания Harper’s Bazaar.

Речь идет о кожаном платье бренда Julien Macdonald с оголяющим грудь и часть живота разрезами, в котором манекенщица посетила вечеринку журнала Icons Party в 2016 году. По ее словам, поклонники раскритиковали выбранный ею наряд, посчитав его чересчур вульгарным. Кроме того, некоторые фанаты обвинили знаменитость в попытке привлечь к себе внимание публики.

«Я даже не думала, что платье вызовет такую полемику. Я помню, что обозвала хейтера сексистом за то, что он назвал одежду экстремально открытой. После этого началась драма в интернете. Некоторые мои агенты злились, потому что тоже считали платье слишком сексуальным. И все же мне до сих пор оно нравится», — высказалась Ратаковски.

Ранее в октябре Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности. Звезда ответила на ролик актрисы Шэй Митчелл, в котором последняя демонстрирует зеленый вельветовый диван и произносит фразу: «Если вы бисексуальны, имеется ли у вас зеленый вельветовый диван?» Ратаковски, в свою очередь, показала подписчикам указанную мебель у себя дома и молча улыбнулась на камеру.