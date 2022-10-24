Штаб-квартиру ООН предложили перенести в Москву

Председатель «Коммунистов России» Малинкович призвал перенести штаб-квартиру ООН в Москву

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с предложением перенести штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне. Его слова приводит РИА Новости.

Малинкович напомнил, что ООН была основана 24 октября 1945 года в США. По его мнению, сейчас пришло время «на столь же длительный период, то есть на 80 лет где-то перенести штаб-квартиру в другую страну».

«Логично, что если ООН учреждена державами-победительницами во Второй мировой войне, то, наверное, штаб-квартира ООН пусть будет в Москве», — призвал он.

По его словам, штаб-квартиру возможно перенести и в другие страны, которые входили в состав антигитлеровской коалиции, или в государства, не состоящие сейчас в НАТО. Среди них он указал Бразилию, Индию и Китай. Малинкович подчеркнул, что нахождение штаб-квартиры ООН в США заметно воздействует на организацию.

«Все организационные вопросы... зависят от симпатий и антипатий властей США. Поэтому проблемы с визами, поэтому, естественно, все находится под контролем очень плотным американских спецслужб. Ведь организация международная, и она не должна так сильно зависеть от организационных мощностей и возможностей только одной из стран Совета безопасности», — заключил Малинкович.