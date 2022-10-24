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01:00, 24 октября 2022Ценности

59-летняя Деми Мур снялась в куртке на голое тело и восхитила фанатов

Актриса Деми Мур снялась в куртке на голое тело в ванной комнате и восхитила поклонников
Деми Мур

Деми Мур. Фото: @demimoore

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

59-летняя знаменитость снялась в зеркало ванной комнаты в оранжевой расстегнутой куртке на голое тело, представленной в ассортименте бренда Glenda Bailey. На размещенных изображениях видно, что волосы телезвезды распущены и спрятаны под капюшоном верхней одежды, а на ее лице полностью отсутствует макияж.

«Живу в своей новой куртке», — подписала экс-манекенщица публикацию, которая набрала более 52 тысяч лайков. Поклонники восхитились внешним видом Мур в комментариях под постом. «Красотка», «Прекрасная женщина», «Выглядишь шикарно», «Самая красивая», «Лучшая реклама», — высказывались подписчики.

В сентябре сообщалось, что Деми Мур появилась в майке без бюстгальтера на съемках фильма «Вещество», в котором она играет одну из главных ролей.

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Карина Черных
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