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11:57, 24 октября 2022Интернет и СМИ

Создательница шоу на ТНТ рассказала о критике ее внешности

Юмористка Мягкова призналась, что переживает из-за критики зрителями ее внешности

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Популярная российская юмористка, создательница шоу «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова рассказала, что переживает из-за критики зрителями ее внешности. Об этом комикесса написала в своем аккаунте Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отвечая на вопросы пользователей соцсети, Мягкова призналась, что зависима от мнения окружающих. «Когда мне пишут, что я некрасивая и рыба и так далее, это очень неприятно, и я [этому] верю. Когда пишут, что красивая, я думаю, что это потому, что фотограф постарался и гример», — отметила она.

Юмористка выразила надежду, что ей удастся изменить отношение к негативным комментариям о ее внешности. Мягкова также вспомнила, что в прошлом могла плакать из-за подобной критики, однако спустя какое-то время перестала настолько сильно расстраиваться из-за нее. «Это первый шаг. Дальше — лучше», — заключила она.

Ранее Мягкова заявила, что некоторые зрители присылают ей непрошеные интимные фотографии и оскорбительные сообщения. По словам комикессы, она относится к таким посланиям с юмором.

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Маргарита Щигарева
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