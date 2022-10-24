Информация о краже памятников в Херсоне оказалась частично недостоверной

Информация о краже памятников Ушакову и Суворову оказалась частично недостоверной

Информация о краже памятников Суворову и Ушакову в Херсоне оказалась частично недостоверной.

Украинские Telegram-каналы сообщили, что россияне «замародерили» памятник Александру Суворову в Херсоне и демонтировали памятник Федору Ушакову. Отмечается, что их увезли в неизвестном направлении вечером 23 октября.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии, на которых заметно, что памятников действительно нет на месте.

Замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что памятники российским военачальникам были эвакуированы из Херсона из-за угрозы повреждения при обстрелах. «Памятники обязательно вернутся на свои места после освобождения Николаевской и Днепропетровской областей», — заверил он.

Эту информацию также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Потому что мы прекрасно знаем, как они любят воевать с памятниками», — добавил он.

Ранее российские СМИ неоднократно сообщали о повреждении памятников на Украине. Так, 11 октября стал известно, что в Киеве сломали памятник поэту Александру Пушкину, находившийся перед зданием Национального транспортного университета. В июле историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы приняла решение убрать с Театральной площади памятники Героям Советского Союза и Соцтруда. В феврале в Полтаве снесли памятник Суворову.

Информация о краже памятников Суворову и Ушакову в Херсоне не получила распространения среди российских СМИ. Ряд изданий при этом написали об их эвакуации.