Российского пластического хирурга осудили за смерть пациентки после операции

В Краснодаре дали два года пластическому хирургу за смерть пациентки после пластики живота

В Краснодаре суд приговорил к двум годам лишения свободы пластического хирурга за смерть пациентки после пластики живота в 2017 году. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщили в объединенный пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. На основании пункта «а» части 1 статьи 78 («Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности») УК РФ хирурга отпустили.

По данным ведомства, в 2017 году доктор провел женщине абдоминопластику, однако не учел, что у пациентки был высокий риск развития тромбоэмболии. Когда операция завершилась, у россиянки начались осложнения, но за ней никто не наблюдал. В итоге она скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Врач не признал вину.