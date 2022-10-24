Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 24 октября 2022Силовые структуры

Российского пластического хирурга осудили за смерть пациентки после операции

В Краснодаре дали два года пластическому хирургу за смерть пациентки после пластики живота

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил к двум годам лишения свободы пластического хирурга за смерть пациентки после пластики живота в 2017 году. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщили в объединенный пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. На основании пункта «а» части 1 статьи 78 («Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности») УК РФ хирурга отпустили.

По данным ведомства, в 2017 году доктор провел женщине абдоминопластику, однако не учел, что у пациентки был высокий риск развития тромбоэмболии. Когда операция завершилась, у россиянки начались осложнения, но за ней никто не наблюдал. В итоге она скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Врач не признал вину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намерении Зеленского получить ядерное оружие
Опубликована карта загрязнения Европы в случае аварии на ЗАЭС
В Кремле прокомментировали исчезновение с полок книг некоторых писателей
Эмили Ратаковски оправдалась за чересчур откровенное платье на вечеринке
Часть иностранных ценных бумаг россиян разблокируют
Стало известно о взрывах в Харькове
Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол
Жительница Подмосковья перевела мошенникам из Казани более 2,5 миллиона рублей
Джонни Депп снова обратился в суд
В Чехии признали неспособность ЕС заменить российский газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.